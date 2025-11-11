Городовой / Город / Нарушение ПДД — 350 тысяч рублей: в Петербурге приставы взыскали с перевозчика деньги за падение пенсионерки в автобусе
Нарушение ПДД — 350 тысяч рублей: в Петербурге приставы взыскали с перевозчика деньги за падение пенсионерки в автобусе

Опубликовано: 11 ноября 2025 11:58
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге приставы обеспечили выплату компенсации пенсионерке, получившей травму при падении в автобусе.

Судебные приставы северной столицы взыскали компенсацию с городской транспортной компании в связи с травмой пассажирки. Пенсионерка, которой 72 года, получила серьезное повреждение коленного сустава во время поездки.

Причиной послужило резкое торможение водителя, что стало следствием нарушения правил дорожного движения в декабре 2022 года.

Пострадавшая упала и была вынуждена пройти продолжительное лечение, включая замену сустава. Согласно сообщению регионального управления службы судебных приставов, после операции женщина может пройти самостоятельно не более 50–80 шагов.

Из-за состояния здоровья она вынуждена была оставить работу диспетчером связи в лечебном учреждении, где проработала почти два десятилетия.

Решением судебного пристава транспортная компания города полностью выплатила задолженность перед пострадавшей. С этой целью были временно заблокированы счета перевозчика. Общая сумма компенсации составила 350 тысяч рублей.

Не так давно аналогичные происшествия уже происходили на городском транспорте. Пассажирка попала в больницу, когда оборвавшийся кабель с троллейбуса ударил её в спину.

Автор:
Юлия Аликова
Город
