Нарушение ПДД — 350 тысяч рублей: в Петербурге приставы взыскали с перевозчика деньги за падение пенсионерки в автобусе

Судебные приставы северной столицы взыскали компенсацию с городской транспортной компании в связи с травмой пассажирки. Пенсионерка, которой 72 года, получила серьезное повреждение коленного сустава во время поездки.
Причиной послужило резкое торможение водителя, что стало следствием нарушения правил дорожного движения в декабре 2022 года.
Пострадавшая упала и была вынуждена пройти продолжительное лечение, включая замену сустава. Согласно сообщению регионального управления службы судебных приставов, после операции женщина может пройти самостоятельно не более 50–80 шагов.
Из-за состояния здоровья она вынуждена была оставить работу диспетчером связи в лечебном учреждении, где проработала почти два десятилетия.
Решением судебного пристава транспортная компания города полностью выплатила задолженность перед пострадавшей. С этой целью были временно заблокированы счета перевозчика. Общая сумма компенсации составила 350 тысяч рублей.
Не так давно аналогичные происшествия уже происходили на городском транспорте. Пассажирка попала в больницу, когда оборвавшийся кабель с троллейбуса ударил её в спину.