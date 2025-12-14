Неспешный сюрприз: аренда в ТЦ Петербурга поднимется на 5% — но только в 2026-м

В этом году базовая запрашиваемая ставка аренды составляет от 50 до 90 тысяч рублей за квадратный метр в год.

По словам Зульфии Шиляевой, занимающей пост старшего директора в департаменте торговой недвижимости компании CMWP, в 2026 году в Петербурге ожидается увеличение уровня запрашиваемых арендных платежей на торговые помещения на 4–5%. Этот прогноз она озвучила в беседе с журналистами. Эксперт допускает, что ситуация на рынке существенно изменится только в конце следующего года, однако это маловероятно скажется на средних ставках.

В настоящее время фиксируется стабилизация базовой стоимости аренды помещений в торговых комплексах на первом этаже. Для площади в 100 квадратных метров базовая годовая ставка в 2025 году составляла 50–90 тысяч рублей за квадратный метр. Рост показателя ожидается уже в последующем году.

По мнению Шиляевой, ввод значительного количества новых торговых площадей, который намечен на 2025-й год, может при текущих рыночных условиях привести к небольшому снижению средних арендных ставок. Открытие магазинов замедляется высокими процентами по кредитам и трудностями с получением заемного капитала. Эксперт уточнила, что стремление заполнить новые объекты и недостаточное количество предпринимателей, готовых развивать проекты, зачастую вынуждают идти на временные уступки по коммерческим условиям.

Шиляева подчеркнула, что подобная ситуация не распространяется на самые престижные помещения: "Данная тенденция не влияет на прайм-объекты, в которых ставки аренды вырастут".