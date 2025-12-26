Невидимая граница: как Обводной канал разделил Петербург на «казённую» и «частную» промышленные зоны

С одной стороны — медленный, но верный казённый сектор, с другой — динамичный, но уязвимый частный. Их взаимодействие определяло индустриальный ландшафт города.

Казённые гиганты: стратегия, монополия, традиции

Государственные заводы работали на оборону и престиж.

Адмиралтейские верфи строили военный флот

Арсенал производил оружие

Александровский чугунолитейный завод отливал артиллерию, а позже — первые паровозы.

Их расположение часто менялось по воле властей (верфи перенесли с центра на Галерный остров), но они всегда имели гарантированное финансирование и госзаказ.

Технологии внедрялись медленно, но надёжно. Эти заводы были градообразующими, вокруг них вырастали рабочие слободы (как на Выборгской стороне вокруг Арсенала). Они задавали высочайшую планку качества (фарфор, литьё), но были малоподвижны.

Частные предприятия: риск, инновации, зависимость

Частный капитал шёл туда, где была быстрая прибыль: переработка сырья (кожевенные, табачные, красильные фабрики), производство товаров широкого спроса (ситценабивные мануфактуры, экипажные мастерские, мебельные).

Они концентрировались в зонах, отведённых «под промышленность»:

на Обводном канале,

на окраинах Васильевского острова (Кожевенная линия),

вдоль Шлиссельбургского тракта.

Их технологии часто были примитивными, труд — ручным. Их судьба зависела от конъюнктуры и кредитов. Банков почти не было, поэтому обращались к ростовщикам.

Именно в частном секторе чаще экспериментировали: первый паровой двигатель Берда, гальванопластика Якоби.

Симбиоз и его последствия

Казённые заводы были «локомотивами», частные — «вагонами».

Государство создавало инфраструктуру (каналы, позже железные дороги) и покупало продукцию (рельсы, вагоны).

Частники обслуживали растущий городской спрос.

Но этот симбиоз был хрупким. Отсутствие вольных рабочих (крепостные не могли свободно перемещаться) тормозило рост. Промышленная революция в Петербурге была точечной, островной.

Прогулка вдоль Обводного канала сегодня, мимо бывших корпусов фабрик, — это путешествие по «промышленному поясу» имперской столицы, где призраки чугунных оград и кирпичные трубы напоминают о сложном, половинчатом пути к индустриализации.