Городовой / Общество / Пенсионный бонус в сентябре: кто получит больше и почему
Пенсионный бонус в сентябре: кто получит больше и почему

Опубликовано: 3 сентября 2025 14:02
пенсии
globallookpress/Svetlana Vozmilova

В некоторых случаях перерасчет связан с изменением уровня доходов или состава семьи, влияющими на социальную доплату до прожиточного минимума.

В сентябре 2025 года некоторые категории граждан России могут рассчитывать на увеличенные пенсионные выплаты, и это не стандартная индексация, а перерасчет.

Как подчеркнул профессор Вадим Виноградов в беседе с RT:

«Фиксированная часть пенсии для тех, кто отметил 80-летие, удвоится — с 8907,70 до 17 815,40 рублей».

Повышение положено также инвалидам и пенсионерам с иждивенцами — по 2969,23 рубля на каждого.

Работавшие до августа смогут получить полные индексации после увольнения.

Дополнительно надбавки предусмотрены для жителей Крайнего Севера и неработающих с сельским стажем более 30 лет.

Автор:
Ксения Пронина
