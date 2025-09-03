Пенсионный бонус в сентябре: кто получит больше и почему

В сентябре 2025 года некоторые категории граждан России могут рассчитывать на увеличенные пенсионные выплаты, и это не стандартная индексация, а перерасчет.
Как подчеркнул профессор Вадим Виноградов в беседе с RT:
«Фиксированная часть пенсии для тех, кто отметил 80-летие, удвоится — с 8907,70 до 17 815,40 рублей».
Повышение положено также инвалидам и пенсионерам с иждивенцами — по 2969,23 рубля на каждого.
Работавшие до августа смогут получить полные индексации после увольнения.
Дополнительно надбавки предусмотрены для жителей Крайнего Севера и неработающих с сельским стажем более 30 лет.