«День славы и поминовения» в Петербурге: что произошло на Невском проспекте и откуда там столько людей

Невский проспект, сердце Санкт-Петербурга, превратился в грандиозное шествие — десятки тысяч верующих с крестами и хоругвиями приняли участие в масштабном крестном ходе.
Происходящее порталу «Городовой» объяснила исследователь фольклора, организатор мероприятий в Петербурге Светлана Исаева.
Перенесение мощей Александра Невского
“Сегодня день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского”, — объяснила Исаева.
Дата, 12 сентября, имеет особое значение: именно в этот день в 1703 году Петр I перенес мощи святого из Великого Новгорода в Александро-Невскую лавру.
“Вот и сегодня был большой крестный ход по Невскому”, — отметила она, подчеркнув, что это “день славы и поминовения великого князя”.
«Невский»: как битва у Невы изменила ход истории
Прозвище “Невский” князь Александр получил не случайно. Светлана Исаева напомнила о битве, состоявшейся 14 июля 1240 года в устье Невы и Ижоры, где князь, “малой дружиной”, одержал победу над шведским войском.
“И вот после этой битвы у него появилось прозвище Невский”, — рассказала она.
Важно отметить, что в этом сражении ему помогли “малые ижорские народы”, а не новгородские князья.
Одержав победу и освободив пленных, князь вызвал гнев новгородцев, но его действия предотвратили заключение договора между шведским королем и новгородскими князьями.
Это, по мнению историков, “поменяло ход истории государства российского”.
«Небесный покровитель Санкт-Петербурга»: значение Александра Невского
Сегодняшнее событие — это не просто крестный ход, а день поминовения святого, который является “небесным покровителем Санкт-Петербурга”.
Историческая роль Александра Невского, его воинские и дипломатические заслуги, а также духовное значение его личности, делают этот день поводом для массового почитания и единения.
Крестный ход по Невскому проспекту — это живое напоминание о богатой истории города и его связи с великими деяниями прошлого.