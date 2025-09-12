Городовой / Город / «День славы и поминовения» в Петербурге: что произошло на Невском проспекте и откуда там столько людей
«День славы и поминовения» в Петербурге: что произошло на Невском проспекте и откуда там столько людей

Опубликовано: 12 сентября 2025 15:04
Крестный ход
«День славы и поминовения» в Петербурге: что произошло на Невском проспекте и откуда там столько людей
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Это событие, вызвавшее волну интереса у горожан, связано с важной датой в истории города и всей России.

Невский проспект, сердце Санкт-Петербурга, превратился в грандиозное шествие — десятки тысяч верующих с крестами и хоругвиями приняли участие в масштабном крестном ходе.

Происходящее порталу «Городовой» объяснила исследователь фольклора, организатор мероприятий в Петербурге Светлана Исаева.

Перенесение мощей Александра Невского

“Сегодня день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского”, — объяснила Исаева.

Дата, 12 сентября, имеет особое значение: именно в этот день в 1703 году Петр I перенес мощи святого из Великого Новгорода в Александро-Невскую лавру.

“Вот и сегодня был большой крестный ход по Невскому”, — отметила она, подчеркнув, что это “день славы и поминовения великого князя”.

«Невский»: как битва у Невы изменила ход истории

Прозвище “Невский” князь Александр получил не случайно. Светлана Исаева напомнила о битве, состоявшейся 14 июля 1240 года в устье Невы и Ижоры, где князь, “малой дружиной”, одержал победу над шведским войском.

“И вот после этой битвы у него появилось прозвище Невский”, — рассказала она.

Важно отметить, что в этом сражении ему помогли “малые ижорские народы”, а не новгородские князья.

Одержав победу и освободив пленных, князь вызвал гнев новгородцев, но его действия предотвратили заключение договора между шведским королем и новгородскими князьями.

Это, по мнению историков, “поменяло ход истории государства российского”.

«Небесный покровитель Санкт-Петербурга»: значение Александра Невского

Сегодняшнее событие — это не просто крестный ход, а день поминовения святого, который является “небесным покровителем Санкт-Петербурга”.

Историческая роль Александра Невского, его воинские и дипломатические заслуги, а также духовное значение его личности, делают этот день поводом для массового почитания и единения.

Крестный ход по Невскому проспекту — это живое напоминание о богатой истории города и его связи с великими деяниями прошлого.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
