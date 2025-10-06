Невский проспект теперь «безвкусный»: с каждым днем число ресторанов падает

Главная улица Петербурга меняет лицо. За девять месяцев 2025 года на Невском проспекте закрылось 11 кафе и ресторанов, а открылось только восемь. Для центра города, который привык к гастрономическому разнообразию, это тревожный сигнал.

Эксперты объясняют тенденцию сразу несколькими факторами. Во-первых, дефицит площадей: найти помещение под приличное заведение на Невском становится всё труднее. Во-вторых, власти окончательно запретили летние веранды, а для ресторанов на туристической улице это был ключевой источник дохода.

Парадоксально, но при этом на Невском активно растёт число сувенирных и кондитерских лавок. Только за 2025 год открылись пять новых магазинов с матрёшками и шапками-ушанками и ещё шесть — с конфетами, пряниками и шоколадом.

Всего на проспекте теперь 29 сувенирных точек и 19 сладких лавок — рекорд последних шести лет.

Причина проста: у сувенирных и сладких магазинов стабильный поток покупателей. Туристы берут «на память», местные — «на сладкое» во время прогулки. В отличие от ресторанов, тут не нужен повар-звезда, меню или лицензия на веранду: достаточно яркой вывески и правильного места у потока, отмечает РБК.

Аренда, кстати, падает: средняя ставка на Невском сейчас 9,7 тыс. руб. за квадрат в месяц, минимум — 6,4 тыс., максимум — 13 тыс. Но даже снижение цен не спасает кафе.

В итоге Петербург рискует превратить Невский проспект в гигантский рынок сувениров, где вместо запаха кофе и выпечки гостей будут встречать магниты, шапки и карамельки.