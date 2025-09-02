Погружение в мир банкнот, монет и технологий: когда бесплатно и интересно провести время в Музее «Гознака»

4 сентября 2025 года в Музее истории денег АО «Гознак» пройдет День открытых дверей. В этот день учреждение пропустит всех посетителей без платы за вход.
Там собраны разные виды денег: от старинных банкнот и монет до современных защитных технологий, которые делают деньги надежными и защищенными от подделок.
Можно узнать, как изготавливались деньги в разные времена, какие технологии применялись для защиты банкнот, посмотреть на невыпущенные банкноты и башню из миллиона монет, сообщает сайт музея.
Где находится
Мероприятие будет доступно для посещения с утра до вечера. Музей расположен в Петропавловской крепости. Это удобное место для визита всей семьей.