Нобелевский квартал:﻿ в Петербурге спрятана маленькая Швеция — узнайте, куда идти

Школа, дома и уважение к человеку в начале XX века.

Петербург хранит множество архитектурных тайн, и Выборгская сторона — одно из самых колоритных мест, где история оживает в каждой кирпичной стене. Неофициально этот район называют самым «шведским» в городе, и это не случайно.

Всё благодаря семье Нобелей — тем самым инженерам и меценатам, чье имя ассоциируется с престижной премией и выдающимися техническими достижениями.

От Нобелевской премии до северного модерна: Архитектурное наследие семьи Нобелей в Петербурге

В XIX веке братья Людвиг и Роберт Нобель, сыновья Эммануила Нобеля, вложили значительные средства в создание большого машиностроительного завода на Выборгской стороне, который впоследствии стал известен как Механический завод «Людвиг Нобель».

Это было не просто строительство предприятия, а создание целого рабочего города.

«Нобели делали уже тогда — по-шведски обстоятельно и с запасом на века», — отмечается в описании проекта.

Здесь были предусмотрены не только жилые дома для рабочих, но и школа, а также вся необходимая социальная инфраструктура.

«Девелопмент полного цикла» по-шведски: Как братья Нобель создали рабочий город на Выборгской стороне

Архитектурное исполнение этих проектов было на высочайшем уровне. Над проектами трудились такие выдающиеся архитекторы, как Шретер, Мельцер и Лидваль, создав здания в стиле северного модерна.

Получились добротные, светлые дома. Тем, кому везло, доставались просторные квартиры с высокими потолками и печами. Рабочим полагались не только премии и сокращенный рабочий день, но и уважение.

Даже школу для детей открыли — корпус №9, между прочим, сохранился до сих пор.

«Петербург по-шведски»: Где на Выборгской стороне искать следы северной Европы?

Сегодня, прогуливаясь по Выборгской улице, где расположен новый жилой комплекс Nobelius, можно ощутить атмосферу северной Европы.

Старинные корпуса, гимназия 1915 года в стиле неоклассицизма, народный дом-библиотека имени Эммануэля Нобеля — всё это свидетельствует о «шведском культурном коде», органично вписанном в петербургский ландшафт.

Нобели уехали после революции, но их имя осталось. В названии переулка. В архитектуре. В самой идее, что город можно строить с уважением — к человеку, к стилю, к будущему.

Наследие братьев Нобель — это не только промышленные объекты, но и пример социально-ответственного градостроительства, оставивший неизгладимый след в истории Петербурга.