Шепчущее мясо и вкус «не от мира сего»: что ищут люди в настоящей петербургской шаверме

Ах, шаверма — культовое блюдо петербургской молодежи, особенно после полуночи.
В остальной России это шаурма, но в Питере знают — это два разных мира. Шаурма — просто фастфуд. А шаверма… это нечто большее.
Параллельные миры и питерская меланхолия
Существует теория, что в 1990-е годы, когда границы между мирами были особенно тонки, в Петербург проникли существа из параллельного измерения. Они не злые, а просто голодные и питаются… городской меланхолией.
Петербург, с его серым небом и атмосферой задумчивой грусти, стал для них идеальной кормовой базой.
Для сбора эмоциональной энергии им нужны проводники — симбионты, живущие внутри людей и конвертирующие меланхолию в удобоваримую форму.
Так появилась шаверма — идеальное средство доставки симбионтов в человеческий организм.
Тайны Лиговского: шепчущее мясо
Говорят, в самых старых шавермных на Лиговском мясные конусы крутятся сами по себе, даже без электричества. А если присмотреться, мясо шепчет что-то на языке, которого не существует.
Признаки настоящей петербургской шавермы
- Она немного странная на вкус — не плохая, просто необычная. Это из-за веществ, которых нет в земной биохимии.
- После нее чувствуется прилив энергии, несмотря на калорийность. Симбионты перерабатывают усталость и меланхолию.
- Настоящая шаверма никогда не вызывает отравлений. Симбионты защищают своего носителя.
- После регулярного употребления человек начинает лучше понимать Петербург — его настроения, скрытые уголки, тайный язык. Симбионты делятся информацией.
«Голландский язык и Петербург XIX века»
«Мой друг Дима, типичный технарь и скептик… съел две шавермы подряд в каком-то подвальном ларьке на Лиговском. Всю ночь ему снился Петербург XIX века, причем с такими детализированными подробностями, которых он знать не мог. А еще он вдруг обнаружил, что понимает голландский язык, хотя никогда его не учил. Совпадение? Не думаю!», — пишет «Петербургский странник».
После ночной шавермы Петербург кажется другим? Тогда не кажется. Так оно и есть.
«В Петербурге ты не просто ешь шаверму — ты заключаешь сделку с инопланетным симбионтом. И да, она всегда без лука, даже если ты просил с луком».