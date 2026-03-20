Ночные «перекрёстки» на ЗСД: в районе Витебского проспекта вводятся ограничения движения

Опубликовано: 20 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Водителей просят быть внимательными и соблюдать предписания временных знаков.

Водителей предупреждают о временных ограничениях движения на Западном скоростном диаметре в ночные часы. Из‑за дорожных работ на несколько ночей закроют съезды на Витебском проспекте.

С 23:00 20 марта до 06:00 21 марта будет недоступен съезд с ШМСД на Витебский проспект в сторону юга.

С 23:00 21 марта до 06:00 22 марта движение по съезду с Витебского проспекта на Витебскую развязку временно остановят.

В ночь с 22 на 23 марта (с 23:00 до 06:00) закроют съезд с Витебской развязки на Витебский проспект в направлении севера.

Водителям рекомендуют быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее учитывать эти ограничения при планировании маршрута.

На участках проведения работ будет действовать пониженный лимит скорости — это необходимо для поддержания нормального состояния проезжей части и обеспечения безопасности участников движения.

Автор:
Юлия Аликова
