Ностальгия по польской моде: бренды одежды официально идут в Россию

Компания «Ре Трэйдинг» подала заявление о регистрации товарных знаков известных польских торговых марок одежды, используя их написание кириллицей. Среди заявленных вариантов — «Резервед», «Синсей», «Хаус», «Мохито» и «Кропп». По данным «Роспатента», речь идёт о регистрации для торговли и рекламной деятельности по соответствующим классам международной классификации.

Ранее эта компания управляла российской сетью магазинов, входивших в состав группы LPP, куда входят такие бренды, как House, Mohito и Cropp. Всего портфель включает пять основных наименований: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. На сегодняшний день розничная сеть развивает бизнес более чем в 40 странах, а общее число торговых точек превышает 2,8 тысячи.

После марта 2022 года, когда LPP приостановила работу российских магазинов, появилась информация о продаже дочернего подразделения «Ре Трэйдинг» китайскому консорциуму Fes Retail. После покупки произошла смена названий: Reserved стали называться Re, Cropp — Cr, Mohito — M, House — XC, а Sinsay — «Син». Несмотря на эти изменения, в компании признают, что устойчивость спроса сохраняется благодаря популярности брендов среди покупателей.

Два человека, знакомых с ситуацией, отмечают, что LPP рассматривает возможность возвращения на российский рынок, но не может реализовать эти планы из-за сложной политической ситуации. Управляющий партнер Depot и вице-президент российской ассоциации брендинговых компаний Алексей Андреев объяснил:

«Для покупателей главное — узнаваемость бренда, а не страна регистрации или местонахождение имущества.»

Такая стратегия позволяет поддерживать высокий интерес к товарам даже в условиях экономических трудностей.

