Новая точка на карте Стрельны: улица имени героя Константина Тимошинина

Опубликовано: 3 ноября 2025 07:29
Документы граждан с указанием прежних адресов останутся действительными.

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга одна из улиц теперь носит имя Константина Тимошинина. Такое решение закреплено постановлением, подписанным Александром Бегловым.

Документ подтверждает предложение Топонимической комиссии о переименовании безымянного проезда в посёлке Стрельна.

Улица, которая соединяет проспект Будённого с Красносельским шоссе, получила наименование в честь героически погибшего в Чеченской Республике гвардии рядового 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии Воздушно-десантных войск Константина Тимошинина.

Константин погиб в Чеченской Республике в 2000 году. Он был удостоен ордена Мужества посмертно за проявленное мужество.

Тимошинин родился и провёл детство в Стрельне, учился в местной школе № 421, а захоронен на Стрельнинском кладбище.

В результате присвоения его имени улице в посёлке изменятся адреса ряда объектов, расположенных на этом участке. При этом все документы жителей с прежними данными останутся действительными.

В школе № 421, где учился герой, установили мемориальную доску с его именем.

Юлия Аликова
