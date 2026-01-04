Новогодняя ловушка: липовый «Тайный Санта» обещает подарки, а дарит вирусы

В северной столице отмечены случаи мошеннических действий, связанных с предложениями принять участие в развлекательной игре «Тайный Санта». Жителям города поступают сообщения в мессенджерах: их приглашают получить подарок, для этого необходимо выполнить ряд условий. В действительности, после выполнения указанных требований, человеку направляется ссылка на фальшивый сайт.
При переходе по этой ссылке на устройство автоматически загружается вредоносная программа. Она устанавливает на телефон или компьютер приложение, с помощью которого злоумышленники получают возможность управлять устройством. Таким образом, мошенники получают доступ к перепискам, паролям, банковским сервисам и профильным данным.
В полиции города и региона настоятельно рекомендуют не открывать подобные ссылки, особенно когда инициатор общения неизвестен или мало знаком. Отмечается, что особую осторожность следует проявлять при предложениях сыграть в игру на приз. Для надёжной защиты советуют использовать антивирусные программы и тщательно проверять любые скачиваемые приложения.
Также граждан призывают проявлять бдительность и не доверять подозрительным рассылкам в соцсетях. Важно самостоятельно перепроверять полученную информацию, не поддаваться на призывы скачивать приложения из неизвестных источников. Полиция напоминает: «Лучше лишний раз переспросить, чем потерять личные данные и финансы».
