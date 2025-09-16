Сами предложат и сами все дадут: кому в октябре светит повышение

В октябре ожидается повышение окладов военных и сотрудников силовых ведомств на 7,6%, что, в свою очередь, приведет к увеличению их пенсий.
Удвоенная выплата
Гражданам, отпраздновавшим в сентябре 80-летний юбилей, со следующего месяца будет удвоена фиксированная выплата.
Аналогичная прибавка предусмотрена и для тех, кто получил I группу инвалидности.
Как пишет "Парламентская газета", размер фиксированной выплаты к пенсии составит 17 815 рублей.
Для недавно уволившихся
Те, кто решил выйти на заслуженный отдых незадолго до октября, также могут рассчитывать на повышенную пенсию. После увольнения пенсионер имеет право на восстановление всех пропущенных индексаций.