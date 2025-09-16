Городовой / Общество / Сами предложат и сами все дадут: кому в октябре светит повышение
Сами предложат и сами все дадут: кому в октябре светит повышение

Опубликовано: 16 сентября 2025 16:31
пенсионеры
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Прибавки коснутся нескольких категорий граждан, включая военных, лиц, достигших 80-летнего возраста, инвалидов I группы и тех, кто недавно завершил трудовую деятельность.

В октябре ожидается повышение окладов военных и сотрудников силовых ведомств на 7,6%, что, в свою очередь, приведет к увеличению их пенсий.

Удвоенная выплата

Гражданам, отпраздновавшим в сентябре 80-летний юбилей, со следующего месяца будет удвоена фиксированная выплата.

Аналогичная прибавка предусмотрена и для тех, кто получил I группу инвалидности.

Как пишет "Парламентская газета", размер фиксированной выплаты к пенсии составит 17 815 рублей.

Для недавно уволившихся

Те, кто решил выйти на заслуженный отдых незадолго до октября, также могут рассчитывать на повышенную пенсию. После увольнения пенсионер имеет право на восстановление всех пропущенных индексаций.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
