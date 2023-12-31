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Новый год наступает вовсе не с 12-го удара курантов: вот когда нужно поднимать бокалы

Новый год наступает вовсе не с 12-го удара курантов: вот когда нужно поднимать бокалы
С какого удара курантов начинается новый год

Большинство людей об этом не догадываются.

Россияне с трепетом в сердце отсчитывают удары курантов в праздничную ночь. Радостные возгласы и звон бокалов звучат именно после 12-го боя из-за заблуждения о том, что наступил Новый год. На самом деле ситуация обстоит немного иначе.

Громкие звуки часов Спасской башни раздаются, когда время уже перевалило за двенадцать. Они сигнализируют о первых секундах наступившего года. Торжественное мгновение же происходит в момент перезвона в начале. Вот когда нужно запускать хлопушки и загадывать желания.

«С первых "дзинь-дзинь-дзинь" уже начинается новый год, бой курантов — это уже первые секунды следующего дня», — поделился главный часовщик страны Евгений Федосеев с порталом «Лайф».

Источник фото: Фотобанк - globallookpress.com

Общество Праздники
31 декабря 2023 09:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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