Новый год наступает вовсе не с 12-го удара курантов: вот когда нужно поднимать бокалы

Россияне с трепетом в сердце отсчитывают удары курантов в праздничную ночь. Радостные возгласы и звон бокалов звучат именно после 12-го боя из-за заблуждения о том, что наступил Новый год. На самом деле ситуация обстоит немного иначе.

Громкие звуки часов Спасской башни раздаются, когда время уже перевалило за двенадцать. Они сигнализируют о первых секундах наступившего года. Торжественное мгновение же происходит в момент перезвона в начале. Вот когда нужно запускать хлопушки и загадывать желания.

«С первых "дзинь-дзинь-дзинь" уже начинается новый год, бой курантов — это уже первые секунды следующего дня», — поделился главный часовщик страны Евгений Федосеев с порталом «Лайф».

Источник фото: Фотобанк - globallookpress.com