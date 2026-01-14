Новый год — новый рекорд: Пулково принял 706 тысяч пассажиров в праздники

В период новогодних каникул Пулково зафиксировало исторический максимум по числу обслуженных пассажиров. С 31 декабря по 11 января воздушная гавань обслужила 705 969 человек. Этот показатель превышает прошлогодний результат на 7%.
На внутренних маршрутах наибольший интерес у путешественников вызвали перелёты в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Казань. Среди зарубежных городов по числу пассажиров лидировали Стамбул, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Минск и Ереван. За тот же период было совершено 5 400 рейсов.
В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты аэропорта приняли дополнительные меры. Работы на территории велись в круглосуточном режиме, были привлечены дополнительные бригады и техника, усилена координация действий всех наземных, авиационных и оперативных служб.
Временно исполняющий обязанности главы Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков уточнил:
«В условиях интенсивных снегопадов были приняты меры для обеспечения бесперебойной работы: функционирование аэропорта в усиленном режиме 24/7, использование дополнительной техники и персонала, усиление координации наземных, авиационных и экстренных служб. Это позволило минимизировать влияние погодных условий и сохранить выполнение полётной программы в полном объёме».
