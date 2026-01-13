Новый корпус СПбГМУ Павлова в Петербурге: свежий воздух для будущих гениев медицины

В Петербурге состоялось открытие нового здания Первого медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Торжественное мероприятие прошло 12 января с участием главы города Александра Беглова и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. В новом корпусе разместились клинический центр детской онкологии имени Р.М. Горбачёвой и расширенная часть офтальмологической клиники.

Приглашённые осмотрели помещения дневного стационара, операционный блок офтальмологии и отделение, предназначенное для восстановления пациентов. Во время церемонии Михаил Мурашко вручил работникам университета нагрудные знаки «Отличник здравоохранения». Глава федерального министерства отдельно подчеркнул роль вуза в подготовке специалистов и важность его помощи в деятельности по борьбе с COVID-19.

По словам министра, университет ежегодно выпускает для системы специального образования и ординатуры свыше 7,5 тысячи врачей. Более 8 тысяч человек проходят здесь переподготовку и профессиональное обучение. Мурашко добавил, что для развития отрасли необходимо не только готовить специалистов, но и создавать современные технологии и оснащение.

