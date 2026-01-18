«Одно лечим — другое калечим»: врач назвала главные ошибки при самолечении во время простуды и гриппа

«Гриппы, простуды. Действительно, они есть. И, наверное, самое основное — это ошибка сбивать температуру, когда она повышается не больше 38 градусов.

Вообще известно, что повышение температуры — это нормальная реакция на борьбу с вирусами и бактериями, и организм так реагирует, когда начинает с этим бороться. И, конечно, когда мы её сбиваем, тем самым мы подавляем эту активность».