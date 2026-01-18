Городовой / Общество / «Одно лечим — другое калечим»: врач назвала главные ошибки при самолечении во время простуды и гриппа
«Одно лечим — другое калечим»: врач назвала главные ошибки при самолечении во время простуды и гриппа

Опубликовано: 18 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
В сезон простуд и вирусов россияне по-прежнему предпочитают лечиться самостоятельно — и часто делают только хуже. О типичных ошибках пациентов «Городовому» рассказала Маршинцева Юлия, терапевт, кардиолог.

Маршинцева Юлия
Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог

«Гриппы, простуды. Действительно, они есть. И, наверное, самое основное — это ошибка сбивать температуру, когда она повышается не больше 38 градусов.

Вообще известно, что повышение температуры — это нормальная реакция на борьбу с вирусами и бактериями, и организм так реагирует, когда начинает с этим бороться. И, конечно, когда мы её сбиваем, тем самым мы подавляем эту активность».

Вторая распространённая ошибка — самовольный приём антибиотиков.

«Антибиотики работают исключительно с бактериями, а не с вирусами. Назначение должно исходить от врача, сам пациент не может себе предписать антибиотик, как и фармацевт. Иначе при следующем заболевании этот препарат просто не поможет — организм вырабатывает резистентность», — отмечает врач.

По её словам, бесконтрольный приём антибиотиков разрушает микрофлору кишечника, что ослабляет иммунитет, а злоупотребление витамином С может привести к аллергии и проблемам с почками.

«Одно лечим — другое калечим», — добавила специалист.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
