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Нужно ли сильнее утеплять розы при похолодании: агроном дал подробный ответ

Нужно ли сильнее утеплять розы при похолодании: агроном дал подробный ответ
Как помочь цветам пережить холода

Вот как помочь цветам при заморозках.

Сейчас во многих регионах наступили заморозки. Из-за этого многие дачники начали переживать за свои растения. Садовод Михаил Воробьев рассказал, как помочь культурам и нужно ли вообще это делать.

Эксперт отметил, что заморачиваться с укрытиями уже бессмысленно. Эту процедуру необходимо делать до выпадения снега. Сейчас есть только один способ защитить растения от холода. Особенно актуален совет для роз и винограда.

«В местах, где растут теплолюбивые растения, достаточно накидать побольше снега. Снег — это очень хороший утеплитель. Он существенно повышает вероятность того, что посадки переживут морозы без последствий. Даже если растения уже утеплены, снег никогда не будет лишним», — заключил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Эксклюзив Советы эксперта Цветы
4 января 2024 13:30
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