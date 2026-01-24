Обернётся ли служба бедой: чем рискуют россияне, послушно исполняя сомнительные приказы начальства

В ситуации, когда руководитель требует от подчиненного выполнить действия, нарушающие закон, сотрудник вправе настаивать на получении письменного распоряжения.

При оказании давления работник может защитить свои интересы, обратившись с жалобой в Трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд.

Александр Хаминский, возглавляющий Центр правопорядка в Москве и области, разъяснил в интервью «Газете.Ru»: иногда начальство поручает сотрудникам совершить поступки, которые впоследствии признаются незаконными.

К примеру, речь может идти о переводе денежных средств или передаче документов посторонним лицам. Ответственность сотрудника зависит от того, понимал ли он неправомерность требований и выполнил ли их осознанно.

Если становится ясно, что работник знал о противозаконности поручения и всё же исполнил его, он может нести наказание как исполнитель либо соучастник противоправного деяния.

Дополнительно при нарушении административных норм штраф может коснуться самого работника. Однако освобождение от санкций возможно только в том случае, если сотрудник не предполагал о незаконности указаний; тогда ответственность ложится исключительно на руководителя.

Юрист подчеркнул: отказ от выполнения незаконных поручений соответствует нормам закона, ведь работодатель не может навязывать работнику действия, не прописанные в трудовом договоре, либо те, что создают угрозу для жизни и здоровья.

Бывает, что руководитель пытается применить меры дисциплинарного воздействия, например, объявить выговор или расторгнуть договор по причине «невыполнения обязанностей».

Суды, как правило, становятся на сторону работника в таких случаях. Для успешной защиты важно требовать письменного подтверждения указаний: по словам юриста, устные приказы доказать в суде гораздо сложнее.

«Если на работника давят, он может подать жалобу в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд», — сообщил эксперт.

