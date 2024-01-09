Обветренные губы заживут за ночь: эта мазь поможет лучше «гигиенички»

Обветренные на морозе губы доставляют много дискомфорта в повседневной жизни. Если не заняться решением проблемы, то дело может дойти до появления болезненных трещин. От неприятностей спасет дешевое аптечное средство.

Врач-косметолог Татьяна Аюпова посоветовала в период холодов обзавестись гигиенической помадой на основе пчелиного воска, витамина А и Е, чтобы пользоваться ей на постоянной основе и не допустить ухудшения ситуации. Процессом заживления же займется специальная мазь.

«Самый лучший способ — мазь «метилурацил». Наносите на ночь на обветренные губы тонким слоем. Заживит во время сна», — объяснила эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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