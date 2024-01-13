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Обычное молоко превратится в нежнейший йогурт за одну ночь: рецепт проще некуда

Обычное молоко превратится в нежнейший йогурт за одну ночь: рецепт проще некуда
Как приготовить нежнейший йогурт из обычного молока

Дети будут просить еще и еще.

Простейшая инструкция поможет приготовить домашний йогурт без особых заморочек. Обычное молоко достаточно легко превратить во вкуснейшее лакомство для всей семьи. А если добавить ягоды или варенье, получите непередаваемое наслаждение.

Понадобятся лишь молоко и свежий магазинный йогурт без топпингов. На один литр жидкого продукта понадобится ровно 100 миллилитров закваски. Также пригодятся небольшие банки, заранее простерилизованные.

Залейте оба ингредиента комнатной температуры в эмалированную или стеклянную посуду. Хорошо перемешайте и разлейте смесь по банкам. Закройте их крышкой и поставьте на горячую батарею на 9–10 часов. Утром переложите йогурт в холодильник. Охлажденное лакомство всем придется по душе, рассказала автор Дзен-канала «Ирина Полянская | Пока муж на работе».

Источник фото: Изображение от Tiard Schulz на Unsplash

Общество Кулинария Рецепты Советы
13 января 2024 10:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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