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Оценят лучше духов и Dyson: 10 небанальных подарков на Новый 2025 год

11 декабря 2024 16:01
Оценят лучше духов и Dyson: 10 небанальных подарков на Новый 2025 год
Оценят лучше духов и Dyson: 10 небанальных подарков на Новый 2025 год
Фото Городовой.ру

Идеи для тех, кто не умеет в креатив.

Новый год — это не только елка, мандарины и шампанское, но и головная боль: что подарить близким, чтобы удивить и порадовать? Хочется избежать банальностей вроде носков или очередной кружки. Если вы ищете необычные идеи, которые подойдут для друзей, семьи или коллег, вот список подарков, которые точно запомнятся.

1. Именной набор для хобби

Для любителя рукоделия можно заказать персонализированный набор для вязания, рисования или кулинарии. Например, набор для выпечки с гравировкой имени на скалке или кисти с уникальным дизайном.

2. Подписка на уникальный сервис

Отдайте предпочтение подпискам, которые не только развлекут, но и обогатят человека. Например, доступ к онлайн-курсам по керамике, языкам, медитации или редким подкастам.

3. Картина по мотивам снов

Узнайте, что снилось вашему другу или близкому, и закажите у художника картину на эту тему. Такой подарок одновременно креативный и глубоко личный.

4. Гастрономическое приключение

Подарите сертификат на необычный гастроужин или дегустацию. Это может быть молекулярная кухня, мастер-класс по созданию шоколада или винное турне по лучшим барам города.

5. Мини-сад с LED-подсветкой

Настольный сад с живыми растениями, который освещается декоративными лампами, создаст уют в любой квартире. Он идеально подойдет как для дома, так и для офиса.

6. Астрологический портрет

Новый год — это время перемен. Закажите индивидуальный астрологический разбор или натальную карту для вашего друга. Подарок поможет разобраться с целями и планами на 2025 год.

7. Светящийся пазл

Этот подарок подойдет для тех, кто любит проводить вечера за увлекательным занятием. Пазлы, которые светятся в темноте, — оригинальный вариант для всей семьи.

8. Персональный комикс

Создайте мини-комикс, в котором главным героем будет ваш близкий человек. Расскажите в нем забавные или важные моменты из его жизни.

9. Дзен-будильник

Это устройство помогает просыпаться без стресса: оно издает звуки природы, симулирует восход солнца и даже предлагает мини-медитацию для бодрого утра.

10. Аромадиффузор с уникальными запахами

Отличный подарок для любителей уюта. Выберите необычные ароматы: теплый хлеб, хвойный лес или свежий снег. Можно добавить набор эфирных масел для медитации.

Как выбрать подарок?

Главное правило при выборе — подумать о том, что подарит положительные эмоции и сделает жизнь человека лучше. Учитывайте увлечения, интересы и даже характер одариваемого. Помните, что самый запоминающийся подарок — это тот, который показывает вашу заботу и внимание.

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Автор:
Игорь Мустафин
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