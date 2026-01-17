Один человек пострадал в огненной ловушке жилого дома Тосненского района

В Тосненском районе Ленинградской области в жилом доме произошёл пожар. Спасатели обнаружили в горящей однокомнатной квартире на третьем этаже мужчину без сознания. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.
Площадь возгорания в квартире составила семь квадратных метров. Семерых жильцов дома эвакуировали по основной лестнице. Благодаря оперативным действиям пожарных пламя не распространилось на другие помещения.
В региональной службе МЧС отметили:
«Одинокого мужчину огнеборцы спасли, к сожалению, без сознания и передали в СМП».
