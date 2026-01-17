Городовой / Город / Один человек пострадал в огненной ловушке жилого дома Тосненского района
Один человек пострадал в огненной ловушке жилого дома Тосненского района

Опубликовано: 17 января 2026 23:52
 Проверено редакцией
В Тосненском районе Ленинградской области в жилом доме произошёл пожар. Спасатели обнаружили в горящей однокомнатной квартире на третьем этаже мужчину без сознания. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Площадь возгорания в квартире составила семь квадратных метров. Семерых жильцов дома эвакуировали по основной лестнице. Благодаря оперативным действиям пожарных пламя не распространилось на другие помещения.

В региональной службе МЧС отметили:

«Одинокого мужчину огнеборцы спасли, к сожалению, без сознания и передали в СМП».

Автор:
Юлия Аликова
