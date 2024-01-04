Один продукт с кухни уберет налет в душевой кабине: забудьте о едкой «химии»

Из-за жесткой воды в душевой кабине часто остаются белые разводы. И чтобы от них избавиться, многие хозяйки покупают дорогую химию. Но есть более бюджетное средство, которое справится с задачей ничуть не хуже.

Вам понадобится столовый уксус. Просто разведите стакан средства в двух стаканах кипятка. Затем перелейте раствор в бутылку с пульверизатором.

Распылите смесь по стенкам и оставьте для воздействия на 20 минут. Затем протрите поверхности мягкой губкой или тряпкой, а после тщательно смойте. От налета не останется и следа, отмечает портал «М. Ванна».

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