Единая тактика: психологи призвали петербургских родителей не спорить при детях

Одной из частых причин разногласий в семье специалисты называют различия во взглядах на воспитание детей.

Светлана Медведева, специалист по развитию интеллекта детей с помощью поэзии и игр, дала рекомендации петербуржцам по воспитанию при разнице во взглядах со взрослыми, сообщает «МК в Питере».

Она подчеркнула, что для психологического равновесия детей большое значение имеет согласованность родителей в важных вопросах. Ключевой момент — общие договорённости между взрослыми, даже если степень строгости у каждого различна.

Когда отсутствует согласие между родителями — например, один разрешает больше, второй жёстко ограничивает — ребёнок не может понять, к чьему мнению прислушиваться.

В таких случаях он видит в родителях конкурентов, что нарушает чувство доверия и единства.

Особенно вредно обсуждать конфликтные вопросы о воспитании в присутствии ребёнка, поскольку это вызывает у него чувство вины и может привести к попыткам манипулировать взрослыми.

Медведева советует определить чёткие правила: где требования обязательны, а где возможны исключения.

Например, если принято ограничить доступ к гаджетам до двух часов в сутки, то никто из взрослых не должен давать поблажки. Стабильная и понятная система ограничений способствует спокойствию ребёнка и формирует его привычку к ответственности.

Психологи советуют решать разногласия по вопросам воспитания без ребёнка — обсуждениям лучше происходить наедине. После этого ребёнку стоит преподносить общее решение, без демонстрации споров и разногласий. Так удаётся создать атмосферу защищённости.

Ранее сообщалось, что в этом году в Санкт-Петербурге 358 семей воспользовались возможностью приглашать социальную няню. Эта услуга помогает в тех случаях, когда родителям требуется поддержка в заботе о детях.