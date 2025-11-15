Городовой / Город / Единая тактика: психологи призвали петербургских родителей не спорить при детях
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электробусы остались без дома: на Ржевке расторгли госконтракт на строительство их парка Город
Тучи виноваты, но спрашивать будут на земле: прокуратура заинтересовалась задержками рейсов в Пулково из‑за непогоды Город
«Высший класс» по‑питерски: эксперты раскрыли, как на самом деле присваивают статус ресторанам Город
Древнее Киева и Новгорода? Неожиданные находки в Петербурге и Ленобласти поставили ученых в тупик Общество
Копии под открытым небом: куда исчез оригинальный мрамор Летнего сада Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Единая тактика: психологи призвали петербургских родителей не спорить при детях

Опубликовано: 15 ноября 2025 17:00
Единая тактика: психологи призвали петербургских родителей не спорить при детях
Единая тактика: психологи призвали петербургских родителей не спорить при детях
Городовой ру

Одной из частых причин разногласий в семье специалисты называют различия во взглядах на воспитание детей.

Светлана Медведева, специалист по развитию интеллекта детей с помощью поэзии и игр, дала рекомендации петербуржцам по воспитанию при разнице во взглядах со взрослыми, сообщает «МК в Питере».

Она подчеркнула, что для психологического равновесия детей большое значение имеет согласованность родителей в важных вопросах. Ключевой момент — общие договорённости между взрослыми, даже если степень строгости у каждого различна.

Когда отсутствует согласие между родителями — например, один разрешает больше, второй жёстко ограничивает — ребёнок не может понять, к чьему мнению прислушиваться.

В таких случаях он видит в родителях конкурентов, что нарушает чувство доверия и единства.

Особенно вредно обсуждать конфликтные вопросы о воспитании в присутствии ребёнка, поскольку это вызывает у него чувство вины и может привести к попыткам манипулировать взрослыми.

Медведева советует определить чёткие правила: где требования обязательны, а где возможны исключения.

Например, если принято ограничить доступ к гаджетам до двух часов в сутки, то никто из взрослых не должен давать поблажки. Стабильная и понятная система ограничений способствует спокойствию ребёнка и формирует его привычку к ответственности.

Психологи советуют решать разногласия по вопросам воспитания без ребёнка — обсуждениям лучше происходить наедине. После этого ребёнку стоит преподносить общее решение, без демонстрации споров и разногласий. Так удаётся создать атмосферу защищённости.

Ранее сообщалось, что в этом году в Санкт-Петербурге 358 семей воспользовались возможностью приглашать социальную няню. Эта услуга помогает в тех случаях, когда родителям требуется поддержка в заботе о детях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью