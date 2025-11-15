Электробусы остались без дома: на Ржевке расторгли госконтракт на строительство их парка

В Санкт-Петербурге 12 ноября было принято решение о прекращении государственного контракта, предусматривающего возведение парка электробусов на Ржевке, сообщает 78.ru.
Ключевая причина — требования к срокам исполнения работ выполнены не были. После оформления необходимой документации муниципальное предприятие, занимающееся пассажирскими перевозками, планирует до конца года начать новый конкурс для выбора подрядчика, который возьмётся за завершение строительства.
Объект ранее инспектировала комиссия Контрольно-счётной палаты. По результатам проверки было установлено, что сдать парк в эксплуатацию к декабрю 2026 года не получится. Возведение объекта стартовало в 2023 году.
Вопрос расторжения существующего соглашения обсуждался в городском сообществе ранее. Сейчас стало известно о его официальном прекращении.