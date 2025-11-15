Тучи виноваты, но спрашивать будут на земле: прокуратура заинтересовалась задержками рейсов в Пулково из‑за непогоды

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили о проведении надзорных проверок из-за нарушенного расписания рейсов в аэропорту Пулково. Ключевым поводом для этих мероприятий стали перебои, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Многие самолёты 15 ноября не смогли вылететь согласно графику.
Под задержки попали направления в Нарьян-Мар, Казань, Самару, Иваново, Чебоксары, Москву, а также Баку, Хабаровск, Калининград, Новосибирск, Уфу и Шарм-эль-Шейх. В ведомстве уточнили, что обеспечивается контроль за соблюдением всех прав пассажиров и выполнением услуг, установленных на федеральном уровне авиационными правилами. Представители пресс-службы отметили, что, несмотря на задержки, аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме.
Мобильная приёмная прокуратуры Северо-Западного округа продолжает работу круглосуточно. Для получения помощи по вопросам нарушения законодательства пассажиры могут обращаться по номеру: +7 (911) 973-22-00. Ранее в аэропорту уже давали разъяснения, с чем связаны задержки более чем десяти рейсов.