Тучи виноваты, но спрашивать будут на земле: прокуратура заинтересовалась задержками рейсов в Пулково из‑за непогоды

Опубликовано: 15 ноября 2025 17:57
Опубликовано: 15 ноября 2025 17:57

Автор: Юлия Аликова
Петербургский аэропорт функционирует в обычном режиме.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили о проведении надзорных проверок из-за нарушенного расписания рейсов в аэропорту Пулково. Ключевым поводом для этих мероприятий стали перебои, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Многие самолёты 15 ноября не смогли вылететь согласно графику.

Под задержки попали направления в Нарьян-Мар, Казань, Самару, Иваново, Чебоксары, Москву, а также Баку, Хабаровск, Калининград, Новосибирск, Уфу и Шарм-эль-Шейх. В ведомстве уточнили, что обеспечивается контроль за соблюдением всех прав пассажиров и выполнением услуг, установленных на федеральном уровне авиационными правилами. Представители пресс-службы отметили, что, несмотря на задержки, аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме.

Мобильная приёмная прокуратуры Северо-Западного округа продолжает работу круглосуточно. Для получения помощи по вопросам нарушения законодательства пассажиры могут обращаться по номеру: +7 (911) 973-22-00. Ранее в аэропорту уже давали разъяснения, с чем связаны задержки более чем десяти рейсов.

Юлия Аликова
