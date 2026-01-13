Городовой / Город / Одна фраза прокурору — и вы в центре внимания: что ни в коем случае не говорить
Одна фраза прокурору — и вы в центре внимания: что ни в коем случае не говорить

Опубликовано: 13 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

Эксперты рекомендуют осмотрительно использовать формулировки в общении с представителями ведомств, чтобы избежать лишних осложнений.

Юрист Илья Русяев, создавший общество «Русяев Клуб», поделился предупреждением: привычные фразы, безопасные в обычном разговоре, могут иметь негативные последствия, если использовать их при беседе с прокурором. Специалисты советуют тщательно подбирать слова, чтобы не ухудшить ситуацию и избежать проблем с органами правопорядка. Главный информационный повод — Русяев заявил о необходимости строгой осторожности при контакте с представителями прокуратуры.

Не рекомендуется обсуждать любые вопросы, связанные с выражением признательности, обещанием какой-либо благодарности или намёками на неофициальное решение проблемы. Эти реплики легко могут быть расценены как попытка дать взятку. Предупреждается и о полной недопустимости упоминать любые подарки служащим, так как даже словесное предложение подарка способно привести к проверкам и серьёзным последствиям.

«Попытки ссылаться на связи, обещания позвонить кому-то «наверх» или намёки на последствия для сотрудника расцениваются как попытка вмешательства в работу прокурора. Закон устанавливает за подобные действия ответственность по статье 294 УК РФ, а если речь идёт об угрозах – то по статье 296 УК РФ. Практика показывает, что именно такого рода высказывания чаще всего фиксируются и становятся отдельным поводом для реакции», — отметил Русяев.

Недопустимы и публичные упрёки в корысти или бездействии (бездеятельности) без подтверждающих фактов. В таком случае собеседник может быть обвинён в оскорблении должностного лица с привлечением статьи 319 УК РФ или административной статьи 5.61 КоАП РФ. Человек, распространяющий заведомо ложные сведения, может нести уголовную ответственность по статье 128.1 УК РФ.

По словам Русяева, лучший способ избежать проблем с прокуратурой — это сдержанный и уважительный разговор в деловом стиле, без субъективных замечаний и косвенных намёков. Такой подход способствует предотвращению конфликтов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
