Одна ошибка убивает «бархатность»: блины на молоке нужно готовить только так

Самые бархатистые и нежные блины получаются из теста, приготовленного на обычном молоке. К тому же они выходят достаточно эластичными для добавления начинки. Но есть одна популярная ошибка, из-за которой вся работа будет насмарку.

В рецептах всегда советуют разбавлять молоко водой в соотношении один к одному. Дело тут вовсе не в желании сэкономить на продукте, вопреки заблуждению многих хозяек. Слишком концентрированный продукт в составе приведет к тому, что блины окажутся клеклыми и плотными.

«И молоко лучше брать не слишком жирное. Тогда блинчики нежнее и мягче получаются», — поделилась автор Дзен-канала «Кухня наизнанку».

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