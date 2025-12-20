Ограбила банк — и не за решётку: в Петербурге мошенницу решили не помещать в СИЗО

Жительница Ленинградской области, обвиняемая в незаконном присвоении средств банка на сумму свыше 241 миллиона рублей, избежала заключения под стражу. Информируя о решении, объединённая пресс-служба городских судов уточнила, что ей ограничили ряд действий в качестве меры пресечения. Это решение принято Выборгским районным судом Петербурга.
По утверждению следствия, с весны 2023 года по ноябрь 2024 года группа лиц, в которую входили также работники крупного банка, организовала преступную схему. Участники подыскивали объекты недвижимости, которые якобы выставлялись на продажу, оформляли поддельные договоры и заключения об оценке имущества с завышенными показателями. После этого, используя фальшивые документы, они получали в банке кредиты, не собираясь возвращать деньги.
Обвиняемую задержали 18 декабря, и в этот же день ей предъявили обвинение. Представители следствия просили поместить её под стражу. Сама подозреваемая возражала против этого, утверждая, что не имела отношения к хищению и не собирается скрываться от расследования.
При рассмотрении вопроса о мере пресечения суд учёл тот факт, что у женщины есть малолетний ребёнок с хроническим заболеванием, находящийся на её попечении. В итоге решено не помещать её в изолятор, а ограничить право на общение с другими участниками процесса, кроме следователя, защитника и суда, а также запретить использование телефона и выход в интернет.