Огромные цветы до 25 см: сажаю гиппеаструм — и радуюсь ярким краскам в саду

Опубликовано: 16 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Гиппеаструм — эффектное многолетнее луковичное растение, которое часто путают с амариллисом.

Автор Дзен-канала "Антонов сад — дача и огород" рассказал, как высадить на участке гиппеаструм. Цветение этого растения обычно проходит с февраля по апрель.

Условия выращивания

Гиппеаструм предпочитает яркий рассеянный свет, лучше всего подходят восточные или западные окна. Летом оптимальная температура составляет +23…+25 °C, зимой в период покоя — +11…+13 °C. Полив умеренный: во время покоя редкий, затем постепенно увеличивается. Используют только тёплую отстоянную воду, избегая переливов. Подкормки начинают после выхода из покоя, внося комплексные удобрения дважды в месяц.

Пересадка и размножение

Пересаживают растение каждые 3-4 года, выбирая горшок на 2-3 см шире луковицы. Почвенная смесь: дерновая и листовая земля, песок и перегной (2:2:2:1) с обязательным дренажем. Луковицу заглубляют на две трети.

Размножают гиппеаструм растениями диаметром от 2 см — они зацветают через 2-4 года. Также возможно деление крупной здоровой луковицы на несколько частей с последующим укоренением.

Период покоя и цветение

Осенью полив сокращают, листья обрезают, а горшок переносят в прохладное тёмное место. После появления первого листа растение возвращают на свет, возобновляя полив и подкормки. Для продления цветения гиппеаструм можно держать в более прохладных условиях.

Высадка в открытый грунт

Выращивание гиппеаструма в открытом грунте летом — идеальный способ укрепить луковицу и обеспечить обильное цветение. Лучше всего высадить в сад в конце мая — июне, когда заморозков уже не будет. Выбирайте солнечное или слегка затененное место. Почва должна быть рыхлой, плодородной, с хорошим дренажем. Перед холодами (сентябрь-октябрь) луковицы выкапывают и отправляют спать.

