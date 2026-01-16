Городовой / Город / Огурцы, пули и горячая кровь: как обычная овощебаза в Петербурге превратилась в арену семейных распрей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Те, кто до сих пор жарят с брызгами, просто не видели это блюдо: моя свинина — это идеальный ужин для ленивых гурманов Полезное
Тайна Duty Free для избранных: сэкономьте 20% на покупках Город
Просто, но с пользой для кишечника: эта еда оказалась для моей семьи волшебной пилюлей Полезное
Билеты нужно покупать за две недели, иначе стоишь в очереди как дурак: открою секрет, как попасть в этот петербургский музей без нервов Город
В каких районах Петербурга этой зимой окунуться смогут даже самые осторожные? Тайна крещенских заявок раскрыта Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Огурцы, пули и горячая кровь: как обычная овощебаза в Петербурге превратилась в арену семейных распрей

Опубликовано: 16 января 2026 05:00
 Проверено редакцией
Огурцы, пули и горячая кровь: как обычная овощебаза в Петербурге превратилась в арену семейных распрей
Огурцы, пули и горячая кровь: как обычная овощебаза в Петербурге превратилась в арену семейных распрей
Городовой ру

В Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 12 января произошёл конфликт с применением оружия на территории овощебазы. По информации правоохранительных органов, участниками перестрелки оказались родственники, между которыми возникла ссора на почве личных разногласий. Во время инцидента один из мужчин выстрелил несколько раз в воздух.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, все участники уже покинули овощебазу, пострадавших обнаружено не было. По данному факту было заведено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство с применением оружия. Сыщики и дознаватели продолжают расследование этого случая.

14 января 2026 года силами полиции был задержан один из предполагаемых участников конфликта, 33-летний выходец из Закавказья, находившийся в квартире на проспекте Ветеранов. При проведении обыска на его рабочем месте были обнаружены и изъяты два пистолета — самозарядный пистолет системы Токарева (ТТ, калибра 7,62 мм) и устройство марки «STREAMER-2014», а также 14 патронов, которые эксперты признали пригодными для использования.

В отделе пресс-службы подчеркнули:

— По факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов решается вопрос о возбуждении соответствующего уголовного дела. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются. В настоящее время продолжаются поиски других лиц, принимавших участие в конфликте.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью