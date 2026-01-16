Огурцы, пули и горячая кровь: как обычная овощебаза в Петербурге превратилась в арену семейных распрей

В Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 12 января произошёл конфликт с применением оружия на территории овощебазы. По информации правоохранительных органов, участниками перестрелки оказались родственники, между которыми возникла ссора на почве личных разногласий. Во время инцидента один из мужчин выстрелил несколько раз в воздух.
Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, все участники уже покинули овощебазу, пострадавших обнаружено не было. По данному факту было заведено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство с применением оружия. Сыщики и дознаватели продолжают расследование этого случая.
14 января 2026 года силами полиции был задержан один из предполагаемых участников конфликта, 33-летний выходец из Закавказья, находившийся в квартире на проспекте Ветеранов. При проведении обыска на его рабочем месте были обнаружены и изъяты два пистолета — самозарядный пистолет системы Токарева (ТТ, калибра 7,62 мм) и устройство марки «STREAMER-2014», а также 14 патронов, которые эксперты признали пригодными для использования.
В отделе пресс-службы подчеркнули:
— По факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов решается вопрос о возбуждении соответствующего уголовного дела. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются. В настоящее время продолжаются поиски других лиц, принимавших участие в конфликте.
