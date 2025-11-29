Океанский гость у Невы: североатлантический циклон ополоснёт петербургскую субботу дождём

В Петербурге в субботу ожидается влияние циклона с севера Атлантики, что приведет к осадкам. Об этом сообщил Михаил Леус, представляющий центр погоды «Фобос». По его словам, вскоре в регионе усилится облачность, а также пройдут дожди, которые на востоке Ленинградской области могут переходить в мокрый снег.
Температура воздуха сегодня в Санкт-Петербурге составит от 0 до +5 градусов, в ряде районов области ожидается около +4 градусов. Направление ветра преимущественно юго-западное, его скорость достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление останется почти неизменным и составит примерно 757 миллиметров ртутного столба, что ниже характерных для этого времени года значений.
По прогнозу, в воскресенье существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +4 градусов.