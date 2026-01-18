Городовой / Город / Окно, молоток и тайна: зачем юная гостья вторглась в чужой дом Павловска?
Окно, молоток и тайна: зачем юная гостья вторглась в чужой дом Павловска?

Опубликовано: 18 января 2026 17:12
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

В Павловске сотрудники Росгвардии во вторник задержали молодую женщину 18 лет. Она была замечена на территории частного дома после того, как в здании на улице Нововестинской сработала охранная сигнализация. Задержанная оказалась уроженкой Пермской области.

Сотрудники ведомства рассказали, что девушка несла пакет с молотком, а в строении было разбито стекло и открыто окно на первом этаже. В момент задержания у неё находились документы и ценные вещи, принадлежавшие хозяевам дома. Представитель Росгвардии отметил: «Сотрудники обнаружили на территории 18-летнюю уроженку Пермской области, имевшую при себе полиэтиленовый пакет с молотком».

Девушка пояснила, что на преступление её подтолкнул неизвестный мужчина, личность которого сейчас устанавливается. Ведётся дальнейшая проверка обстоятельств произошедшего.

Автор:
Юлия Аликова
