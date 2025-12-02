«Окно в Европу» на болоте: почему Пётр I сделал столицей неудобный Петербург

Пётр I видел в этом городе «окно в Европу» — не только в торговом, но и в политическом смысле. Расположение в устье Невы давало прямой выход к Балтике, что было жизненно важно после столетий изоляции.
Да, строить здесь было невероятно сложно: тысячи свай, постоянные наводнения, гибель рабочих. Но каждый затопленный корабль с камнем, каждый утонувший в болоте работник — это была цена за будущее империи.
Архитектура первых лет отражала это противоречие. Рядом с глинобитными хижинами возводили здания Коллегий, рядом с банями — лютеранские кирхи.
Город строился как манифест: Россия становится морской державой, а её элита будет жить по-европейски.
Даже расположение дворцов вдоль Невы — не прихоть, а демонстрация: столица обращена к морю, а не к континенту, как Москва.