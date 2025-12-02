Городовой / Учеба / «Окно в Европу» на болоте: почему Пётр I сделал столицей неудобный Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Окно в Европу» на болоте: почему Пётр I сделал столицей неудобный Петербург

Опубликовано: 2 декабря 2025 15:31
«Окно в Европу» на болоте: почему Пётр I сделал столицей неудобный Петербург
«Окно в Европу» на болоте: почему Пётр I сделал столицей неудобный Петербург
Городовой ру

Решение о переносе столицы в Петербург было стратегическим, а не практическим.

Пётр I видел в этом городе «окно в Европу» — не только в торговом, но и в политическом смысле. Расположение в устье Невы давало прямой выход к Балтике, что было жизненно важно после столетий изоляции.

Да, строить здесь было невероятно сложно: тысячи свай, постоянные наводнения, гибель рабочих. Но каждый затопленный корабль с камнем, каждый утонувший в болоте работник — это была цена за будущее империи.

Архитектура первых лет отражала это противоречие. Рядом с глинобитными хижинами возводили здания Коллегий, рядом с банями — лютеранские кирхи.

Город строился как манифест: Россия становится морской державой, а её элита будет жить по-европейски.

Даже расположение дворцов вдоль Невы — не прихоть, а демонстрация: столица обращена к морю, а не к континенту, как Москва.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью