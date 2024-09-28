Простуда — еще не самое страшное: врач Болибок пояснил, чем чреваты дожди и сырость

Есть скрытая угроза, о которой не все задумываются.

С приходом дождей в России может начаться новый сезон аллергии на плесень, предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает НСН. Эксперт объяснил, что сезонная аллергия делится на пять стадий.

Первая начинается весной с аллергии на споры плесневых грибов после таяния снега. Далее следуют этапы аллергии на цветение деревьев, луговые травы и сорные растения. Завершающий этап — аллергия на споры плесени, возникающая во время осенних дождей.

«Когда листва опадает, дожди идут, будет аллергическая реакция на плесневые грибы», — пояснил врач.

Болибок также отметил, что с похолоданием усиливается аллергия на пыль и сырость в домах. Отсутствие отопления способствует развитию плесени и активизации пылевых клещей, что усугубляет проблемы с аллергией.