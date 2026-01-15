Городовой / Город / Опасный сюрприз в панировке: чем на самом деле начинили любимые наггетсы в российском магазине?
Опасный сюрприз в панировке: чем на самом деле начинили любимые наггетсы в российском магазине?

Опубликовано: 15 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
www.legion-media.com
Опасный сюрприз в панировке: чем на самом деле начинили любимые наггетсы в российском магазине?
Городовой ру

Покупатели в шоке: этот магазин вовсе не из бюджетных.

В полуфабрикатах сети магазинов «Вкусвилл» были выявлены опасные бактерии — сальмонелла и кишечная палочка. Анализы брали в одном из магазинов Петрозаводска с партии продукции, изготовленной на предприятии «Ярославский бройлер» в ноябре. Экспертиза проводилась в региональном центре гигиены и эпидемиологии.

Обнаружение патогенов стало причиной бурного обсуждения среди покупателей: многие выразили сожаление и недовольство происходящим. Особое возмущение вызвал тот факт, что наггетсы относят к продуктам, которые часто покупают для детей. Интернет-пользователи отмечали, что ожидают строгого контроля в подобных случаях и суровых мер в отношении ответственных.

После публикации результатов лабораторных исследований компания оперативно признала наличие вредоносных микроорганизмов в продукции. Производитель провёл дополнительную проверку на предприятии, в результате которой был усилен внутренний контроль за качеством и соблюдением санитарных норм на каждом этапе производства. Теперь, как сообщает торговая сеть, микробиологический контроль проводится в более строгом режиме — от проверки сырья до выпуска готового изделия.

Среди клиентов сети это событие вызвало обеспокоенность по поводу безопасности продуктов в целом. Некоторые делились историями, утверждая, что с подобными проблемами сталкивались и в других розничных сетях. В комментариях встречались мнения о том, что ситуация требует повышения ответственности от всех производителей и продавцов пищевых товаров.

По итогам проверки торговой точке было вынесено официальное предупреждение со стороны Роспотребнадзора по Республике Карелия. Для «Вкусвилла», чей оборот исчисляется миллиардами рублей, такое решение носит скорее предупреждающий характер и не может считаться ощутимым взысканием.

Автор:
Юлия Аликова
Город
