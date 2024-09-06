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Оправдал свое имя на все сто: лабрадор помог спасти потерявшуюся пожилую петербурженку

6 сентября 2024 14:30
Оправдал свое имя на все сто: лабрадор помог спасти потерявшуюся пожилую петербурженку
Оправдал свое имя на все сто: лабрадор помог спасти потерявшуюся пожилую петербурженку
Legion-media

Женщина блуждала по лесу несколько часов.

Кинолог Наталия и ее лабрадор Умка совершили настоящее чудо в лесу Выборгского района 5 сентября. Вместе они нашли заблудившуюся бабушку, которая была в сознании, но едва могла говорить. Истощенную женщину сразу эвакуировали и передали в руки врачей. Пресс-служба поисково-спасательного отряда «Экстремум» подтвердила успешное завершение операции.

Наталия вспоминает, что это был уже восьмой час поисков, силы команды на исходе.

«Умка вдруг сорвался с места и устремился вперед. Я подумала, что он заметил какого-то зверя, и даже не надеялась на успех», — рассказывает она.

Но лабрадор не ошибся: он уставился на что-то в траве, и его напарник обнаружил торчащую из травы ногу. Оказалось, что бабушка слышала крики спасателей, но у нее не было сил ответить. Благодаря чутью Умки и упорству команды, женщину удалось спасти, и история завершилась благополучно, пишет КП.

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Автор:
Ольга Хромова
Город ПроисшествиеСанкт-ПетербургДомашние животные
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