Осень под метлу: опавшую листву в Петербурге уберут к началу ноября

Опавшая листва в Санкт-Петербурге в ближайшие дни пропадет с внутриквартальных дорог и тротуаров. По поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина, городские власти должны полностью очистить территории жилых кварталов. Уже в начале ноября горожане заметят, что листвы на улицах больше нет.
Государственная административно-техническая инспекция проконтролирует выполнение работ: мастерам предстоит отчитаться о проделанном через городскую информационную платформу. Представители инспекции устроят выборочную проверку качества уборки, чтобы убедиться, что поручение выполнено полностью.
Ранее в городе завершился масштабный субботник. К массовой уборке этой осенью присоединились около 170 тысяч добровольцев. Силами жителей очищено примерно 21 миллион квадратных метров территории.