Осень под метлу: опавшую листву в Петербурге уберут к началу ноября
Осень под метлу: опавшую листву в Петербурге уберут к началу ноября

Опубликовано: 27 октября 2025 11:48
Любителям фотографироваться в разноцветной листве стоит поторопиться.

Опавшая листва в Санкт-Петербурге в ближайшие дни пропадет с внутриквартальных дорог и тротуаров. По поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина, городские власти должны полностью очистить территории жилых кварталов. Уже в начале ноября горожане заметят, что листвы на улицах больше нет.

Государственная административно-техническая инспекция проконтролирует выполнение работ: мастерам предстоит отчитаться о проделанном через городскую информационную платформу. Представители инспекции устроят выборочную проверку качества уборки, чтобы убедиться, что поручение выполнено полностью.

Ранее в городе завершился масштабный субботник. К массовой уборке этой осенью присоединились около 170 тысяч добровольцев. Силами жителей очищено примерно 21 миллион квадратных метров территории.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
