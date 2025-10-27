Городовой / Общество / Томатный сок по цене минералки: «Красная цена» из «Пятёрочки» за 50 рублей — провели тест, стоит ли пить
Томатный сок по цене минералки: «Красная цена» из «Пятёрочки» за 50 рублей — провели тест, стоит ли пить

Опубликовано: 27 октября 2025 13:38
Сок томатный "Красная цена"
Фото: Городовой.ру

Тот случай, когда даже экономные пенсионеры трижды подумают перед покупкой.

В 2025 году найти томатный сок дешевле сотни — уже задача. Но в «Пятёрочке» всё ещё жив бренд «Красная цена» — тот самый, с лаконичной упаковкой и обещанием «просто, дёшево, сердито».

Один из покупателей решил проверить, можно ли сегодня получить хоть каплю настоящего томата по цене от 50 рублей (цена по данным Мегамаркета на октябрь 2025-го).

Что внутри

Производитель — «Комплекс-Агро» из Майкопа. На коробке — гордая надпись «100% сок», под ней — скромная сноска: «восстановленный».

То есть, сделан из томатной пасты, разведённой водой, с солью и сахаром. Формально — никакого обмана.

Вкус «из детства» — если детство было плохим

С первого глотка понятно: это не тот густой, бархатный сок, который когда-то наливали в самолётах и санаториях. Текстура водянистая, осадок оседает за пару минут, а томатная кислинка скорее напоминает подсоленный овощной компот.

Сказать, что это отвратительно — нельзя. Но и назвать это «соком» язык не поворачивается. Впрочем, для некоторых сгодится.

Итог дегустации

За сок по цене минералки — сносно, пить можно, но удовольствия ноль. И да, если налить в стакан и поставить рядом дорогой «Rich» или «Добрый», разница будет очевидна даже на вид.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
