Основателя финансовой пирамиды в Петербурге отправили за решётку: он украл 170 млн рублей

В Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который возглавил организацию, действовавшую по принципу обмана вкладчиков, и похитил около 170 миллионов рублей.
Обвиняемому, уроженцу Новосибирской области, назначено наказание — лишение свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом проинформировала прокуратура города.
Схема начала действовать ещё в 2017 году. Злоумышленник убедил граждан передавать ему деньги под обещание больших доходов, оформляя подложные договоры займа и инвестирования через фирмы, сначала известные как ООО «Ресторатор» (позднее переименованное в ООО «Синдикат») и ООО «Кокос Групп» (дальнейшее наименование — ООО «Агролабс»).
Потерпевших уверяли в возможности получить от 24% до 60% годовых.
В результате пострадавшими оказались 93 человека, которые остались без своих сбережений. Помимо 5-летнего заключения, суд распорядился обратить в пользу государства несколько земельных участков и нежилые постройки, принадлежавших осуждённому.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 17-летний молодой человек, который обманул пенсионера на миллионы рублей.