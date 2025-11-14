Городовой / Город / Основателя финансовой пирамиды в Петербурге отправили за решётку: он украл 170 млн рублей
Основателя финансовой пирамиды в Петербурге отправили за решётку: он украл 170 млн рублей

Опубликовано: 14 ноября 2025 10:49
С 2017 года злоумышленник обманул 93 человека.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который возглавил организацию, действовавшую по принципу обмана вкладчиков, и похитил около 170 миллионов рублей.

Обвиняемому, уроженцу Новосибирской области, назначено наказание — лишение свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом проинформировала прокуратура города.

Схема начала действовать ещё в 2017 году. Злоумышленник убедил граждан передавать ему деньги под обещание больших доходов, оформляя подложные договоры займа и инвестирования через фирмы, сначала известные как ООО «Ресторатор» (позднее переименованное в ООО «Синдикат») и ООО «Кокос Групп» (дальнейшее наименование — ООО «Агролабс»).

Потерпевших уверяли в возможности получить от 24% до 60% годовых.

В результате пострадавшими оказались 93 человека, которые остались без своих сбережений. Помимо 5-летнего заключения, суд распорядился обратить в пользу государства несколько земельных участков и нежилые постройки, принадлежавших осуждённому.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 17-летний молодой человек, который обманул пенсионера на миллионы рублей.

Автор:
Юлия Аликова
