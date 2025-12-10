«Осоловеть» по-соловецки: как стать своим на архипелаге вечной зимы

Соловецкие острова — место, окутанное легендами и загадками, чье название само по себе вызывает множество вопросов.

Этот суровый, но притягательный архипелаг, расположенный в Белом море, имеет ледниковое происхождение, начав формироваться около 12 тысяч лет назад.

“Суша Соловков постоянно поднимается над уровнем моря примерно на 30 см в столетие”, — отмечают ученые, указывая на геологическую активность региона.

Основа архипелага — моренные отложения, принесенные древним ледником, состоящие из валунов, гравия, песка и глины.

Древние корни и споры этимологов

Долгое время Соловки оставались лишь временным пристанищем для первых обитателей Поморья — протосаамов, занимавшихся рыбной ловлей и охотой в эпоху неолита.

Археологические находки свидетельствуют лишь о “местах временных стоянок этих племен”, что указывает на отсутствие постоянного проживания.

Считается, что именно от саамов и их потомков острова получили свое название.

“Соловецкие острова или Соловки — уходят корнями в саамскую культуру”, — утверждают исследователи.

Однако точная этимология названия остается предметом споров. В языке саамов существовало слово “solovo”, означавшее “остров”. По другой версии, название происходит от финно-угорского слова “suol”, что также переводится как “остров” или “земля”.

Нельзя исключать и слово “соловый” из языка поморов, означающее “туманный”, ведь туманы на Соловках — явление весьма распространенное.

Историк Сергей Васильевич Морозов предложил интересную версию, связывающую название с “местом совместного лова рыбы и зверя”, подразумевая, что “Соловки — это «совместный лов»”.

Некоторые исследователи также соотносят архипелаг с “соловцами” — морскими штормовыми барашками, предвещающими непогоду.

Народные версии и соляное наследие

Помимо научных, существуют и народные трактовки. Одна из них ошибочно связывает название с соловьями, которые, вопреки этой версии, в северных широтах не водятся.

Другая, более обоснованная, указывает на происхождение названия от слова “соль” и связанный с этим промысел.

Соляной промысел на берегах Белого моря был известен еще со времен средневековья.

До XVI века большинство солеварен Поморья принадлежало новгородским боярам, но именно в XV веке начинается промышленная добыча соли, где главную роль играли северные монастыри.

В XVI-XVII веках Соловецкий монастырь владел 54 солеварнями, производя до 2200 тысяч тонн соли в год. Для производства требовались лишь лес и морская вода или соленые ключи.

Процесс изготовления соли включал использование огромной железной сковороды — црена, под которой постоянно поддерживался огонь, выпаривая воду.

“В результате этого процесса на дне црена оставалась соль”, — описывают технологию XVII века.

Соляной раствор добывали не только из морской воды, но и из земных недр — из особых соляных ключей. Этот метод добычи, называвшийся “ключевкой”, был эффективен лишь зимой, когда талые воды не опресняли раствор.

Соль из морской воды называли “морянкой”. В 1764 году, в связи с секуляризацией церковных земель, соляной промысел в монастыре был утрачен.

Как “осоловеть” на Соловках: путь к островной душе

С названием “Соловки” связано еще одно популярное в этих местах слово — “осоловеть”. Считается, что “осоловеть” здесь — это значит стать по-настоящему местным, слиться с душой архипелага.

Как этого достичь? Существует несколько негласных правил.

Во-первых, прожить на Соловках не менее пяти лет. Это непростая задача, ведь, как рассказывают местные жители, “самое сложное — это пережить первую зиму”.

Два месяца, декабрь-январь, солнце почти не показывается над горизонтом, связи с материком почти нет, а все коммунальные системы — автономные, с возможными перебоями электричества в снежные бураны.

Зима на Соловках под силу лишь “непритязательным и выносливым людям. Или большим авантюристам”.

Во-вторых, жениться или выйти замуж за местного жителя и переехать на архипелаг. Далее, как указывается, следует пункт 1.

В-третьих, занять ответственную должность на острове и посвятить себя заботе о его жителях и его сохранении. И опять же, далее “см. пункт 1”.

И, наконец, четвертый путь — приехать на Соловецкие острова в любой сезон, прожить здесь несколько дней и “по уши влюбиться в это место”. Влюбиться так, чтобы возникло непреодолимое желание возвращаться снова и снова.

“Захочется приехать сюда летом и окунуться в Белое море. Осенью — чтобы насладиться тишиной, просторами и яркими красками. Зимой, а лучше в феврале-марте — чтобы увидеть, как над горизонтом движется низкое солнце”.