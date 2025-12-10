«Осоловеть» по-соловецки: как стать своим на архипелаге вечной зимы

Соловецкие острова — место, окутанное легендами и загадками, чье название само по себе вызывает множество вопросов.
Этот суровый, но притягательный архипелаг, расположенный в Белом море, имеет ледниковое происхождение, начав формироваться около 12 тысяч лет назад.
“Суша Соловков постоянно поднимается над уровнем моря примерно на 30 см в столетие”, — отмечают ученые, указывая на геологическую активность региона.
Основа архипелага — моренные отложения, принесенные древним ледником, состоящие из валунов, гравия, песка и глины.
Древние корни и споры этимологов
Долгое время Соловки оставались лишь временным пристанищем для первых обитателей Поморья — протосаамов, занимавшихся рыбной ловлей и охотой в эпоху неолита.
Археологические находки свидетельствуют лишь о “местах временных стоянок этих племен”, что указывает на отсутствие постоянного проживания.
Считается, что именно от саамов и их потомков острова получили свое название.
“Соловецкие острова или Соловки — уходят корнями в саамскую культуру”, — утверждают исследователи.
Однако точная этимология названия остается предметом споров. В языке саамов существовало слово “solovo”, означавшее “остров”. По другой версии, название происходит от финно-угорского слова “suol”, что также переводится как “остров” или “земля”.
Нельзя исключать и слово “соловый” из языка поморов, означающее “туманный”, ведь туманы на Соловках — явление весьма распространенное.
Историк Сергей Васильевич Морозов предложил интересную версию, связывающую название с “местом совместного лова рыбы и зверя”, подразумевая, что “Соловки — это «совместный лов»”.
Некоторые исследователи также соотносят архипелаг с “соловцами” — морскими штормовыми барашками, предвещающими непогоду.
Народные версии и соляное наследие
Помимо научных, существуют и народные трактовки. Одна из них ошибочно связывает название с соловьями, которые, вопреки этой версии, в северных широтах не водятся.
Другая, более обоснованная, указывает на происхождение названия от слова “соль” и связанный с этим промысел.
Соляной промысел на берегах Белого моря был известен еще со времен средневековья.
До XVI века большинство солеварен Поморья принадлежало новгородским боярам, но именно в XV веке начинается промышленная добыча соли, где главную роль играли северные монастыри.
В XVI-XVII веках Соловецкий монастырь владел 54 солеварнями, производя до 2200 тысяч тонн соли в год. Для производства требовались лишь лес и морская вода или соленые ключи.
Процесс изготовления соли включал использование огромной железной сковороды — црена, под которой постоянно поддерживался огонь, выпаривая воду.
“В результате этого процесса на дне црена оставалась соль”, — описывают технологию XVII века.
Соляной раствор добывали не только из морской воды, но и из земных недр — из особых соляных ключей. Этот метод добычи, называвшийся “ключевкой”, был эффективен лишь зимой, когда талые воды не опресняли раствор.
Соль из морской воды называли “морянкой”. В 1764 году, в связи с секуляризацией церковных земель, соляной промысел в монастыре был утрачен.
Как “осоловеть” на Соловках: путь к островной душе
С названием “Соловки” связано еще одно популярное в этих местах слово — “осоловеть”. Считается, что “осоловеть” здесь — это значит стать по-настоящему местным, слиться с душой архипелага.
Как этого достичь? Существует несколько негласных правил.
Во-первых, прожить на Соловках не менее пяти лет. Это непростая задача, ведь, как рассказывают местные жители, “самое сложное — это пережить первую зиму”.
Два месяца, декабрь-январь, солнце почти не показывается над горизонтом, связи с материком почти нет, а все коммунальные системы — автономные, с возможными перебоями электричества в снежные бураны.
Зима на Соловках под силу лишь “непритязательным и выносливым людям. Или большим авантюристам”.
Во-вторых, жениться или выйти замуж за местного жителя и переехать на архипелаг. Далее, как указывается, следует пункт 1.
В-третьих, занять ответственную должность на острове и посвятить себя заботе о его жителях и его сохранении. И опять же, далее “см. пункт 1”.
И, наконец, четвертый путь — приехать на Соловецкие острова в любой сезон, прожить здесь несколько дней и “по уши влюбиться в это место”. Влюбиться так, чтобы возникло непреодолимое желание возвращаться снова и снова.
“Захочется приехать сюда летом и окунуться в Белое море. Осенью — чтобы насладиться тишиной, просторами и яркими красками. Зимой, а лучше в феврале-марте — чтобы увидеть, как над горизонтом движется низкое солнце”.
“Соловки прекрасны в любое время года. И если вы чувствуете это, побывав там лишь раз, значит вы тоже по-настоящему «осоловели»”, — заключают те, кто познал истинную магию этого удивительного края.