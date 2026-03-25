Оспа обезьян в Петербурге: Роспотребнадзор локализует угрозу
Оспа обезьян в Петербурге: Роспотребнадзор локализует угрозу

Опубликовано: 25 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Оспа обезьян в Петербурге: Роспотребнадзор локализует угрозу
Оспа обезьян в Петербурге: Роспотребнадзор локализует угрозу
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Диагноз подтвердили с помощью современных тест-систем.

В Санкт-Петербурге зафиксирован подтверждённый случай заражения оспой обезьян, сообщили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Основные детали

Горожанин с инфекцией был немедленно госпитализирован в инфекционное отделение. После диагностики эксперты организовали эпидемиологическое обследование и полный набор мер по предотвращению распространения.

Диагностика и меры

Подтверждение диагноза получили с использованием передовых тест-систем от Роспотребнадзора, которые быстро обнаруживают вирус для оперативного реагирования и локализации угрозы.

Ведомство отметило риски завоза болезни в период высокого туристического трафика — на границе усилен санитарно-карантинный контроль.

Готовность региона

В области есть вся необходимая инфраструктура для скорой лабораторной проверки, а также достаточный запас реактивов. Ситуация остаётся под пристальным наблюдением Роспотребнадзора.

Автор:
Юлия Аликова
