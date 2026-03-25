Оспа обезьян в Петербурге: Роспотребнадзор локализует угрозу

В Санкт-Петербурге зафиксирован подтверждённый случай заражения оспой обезьян, сообщили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Основные детали
Горожанин с инфекцией был немедленно госпитализирован в инфекционное отделение. После диагностики эксперты организовали эпидемиологическое обследование и полный набор мер по предотвращению распространения.
Диагностика и меры
Подтверждение диагноза получили с использованием передовых тест-систем от Роспотребнадзора, которые быстро обнаруживают вирус для оперативного реагирования и локализации угрозы.
Ведомство отметило риски завоза болезни в период высокого туристического трафика — на границе усилен санитарно-карантинный контроль.
Готовность региона
В области есть вся необходимая инфраструктура для скорой лабораторной проверки, а также достаточный запас реактивов. Ситуация остаётся под пристальным наблюдением Роспотребнадзора.