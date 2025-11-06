Городовой / Город / Осталось немного: в ночь с 29 на 30 ноября петербургские мосты разведут в последний раз
Осталось немного: в ночь с 29 на 30 ноября петербургские мосты разведут в последний раз

Опубликовано: 6 ноября 2025 11:30
С начала навигационного сезона в городе речным транспортом воспользовались 383 тысячи человек.

В Санкт-Петербурге в ночь с 29 по 30 ноября намечено окончание разводки мостов. Однако, если поступят дополнительные обращения от судовладельцев, сроки могут быть изменены.

Об этом в интервью ТАСС сообщил Даниил Гладков, занимающий должность заместителя руководителя «Администрации „Волго-Балт“».

За текущий год по данным этого ведомства было совершено 17 700 рейсов. Перевозки строительных материалов и металла увеличились на 4%. Всего на водном транспорте за этот период перевезли 383 тысячи пассажиров.

Михаил Присяжнюк, возглавляющий Комитет Ленинградской области по вопросам транспорта, рассказал о росте числа туристов, путешествующих водными маршрутами. По его словам, этот показатель вырос на 5–7% по сравнению с прошлым годом и составил 237 тысяч человек.

Наиболее популярными направлениями стали реки Орешек, Дубровка и Кировск.

Ранее сообщалось о закрытии навигационного сезона для небольших судов в Санкт-Петербурге с 5 ноября.

Юлия Аликова
