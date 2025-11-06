Городовой / Город / Горячая, да не та: когда «тёплую» воду обязаны считать холодной и почему от этого «худеет» квитанция
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Крестьянка, которой Пушкин посвятил строчку: настоящая правда об охтенской молочнице Город
Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов Город
Об этом месте не расскажут путеводители﻿. История «Знаменки»﻿ — царской усадьбы, где время словно остановилось Город
Основная достопримечательность Петербурга разочаровала туристов. Как сделать так, чтобы ожидания совпали с реальностью? Город
Почему в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Горячая, да не та: когда «тёплую» воду обязаны считать холодной и почему от этого «худеет» квитанция

Опубликовано: 6 ноября 2025 13:00
Горячая, да не та: когда «тёплую» воду обязаны считать холодной и почему от этого «худеет» квитанция
Горячая, да не та: когда «тёплую» воду обязаны считать холодной и почему от этого «худеет» квитанция
Городовой ру

В Государственной думе разъяснили порядок получения компенсации гражданами в случае предоставления услуг горячего водоснабжения с несоответствующей температурой.

Если из крана поступает вода, температура которой не соответствует установленным стандартам, жильцы имеют право требовать перерасчёта платы за коммунальные услуги.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Кошелев, горячая вода должна подаваться при температуре в диапазоне 65–70 градусов, согласно санитарным нормам.

Он напомнил, что эта услуга одна из наиболее затратных, и некачественное предоставление ведёт к потере денег, особенно если в квартире установлены счётчики, сообщают РИА Новости.

Жильцу необходимо написать заявление в управляющую организацию, устного обращения будет недостаточно. В документе указывается требование провести замеры температуры воды и пересчитать размер платежей.

Далее предстоит дождаться специалиста управляющей компании. Он должен прийти в квартиру, зафиксировать результаты измерений и оформить соответствующий акт. Именно этот документ является основанием для последующего пересчёта суммы в квитанции.

Когда акт готов, управляющая организация обязана учесть факт нарушения и уменьшить размер счета. Размер скидки зависит от того, насколько сильным оказалось отклонение температуры от нормы.

Если температура воды превышает 40°C, но ниже санитарных требований, за каждые три градуса снижения от установленного минимума стоимость услуги уменьшается на 1%.

Например, если температура составляет 56 градусов вместо необходимых 65, размер оплаты корректируется на 3% в сторону уменьшения.

В случае, если температура опускается ниже 40°C, вода признаётся уже не горячей, а холодной, и начисление происходит по соответствующему — более низкому — тарифу.

Если управляющая компания игнорирует заявку или затягивает процесс, можно обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию.

Дополнительно можно направить обращение в Роспотребнадзор для дальнейшего рассмотрения вопроса. В случае, когда вышеперечисленные меры не привели к результату, остаётся вариант обращения в суд и инициирования независимой экспертизы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью