Горячая, да не та: когда «тёплую» воду обязаны считать холодной и почему от этого «худеет» квитанция

В Государственной думе разъяснили порядок получения компенсации гражданами в случае предоставления услуг горячего водоснабжения с несоответствующей температурой.

Если из крана поступает вода, температура которой не соответствует установленным стандартам, жильцы имеют право требовать перерасчёта платы за коммунальные услуги.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Кошелев, горячая вода должна подаваться при температуре в диапазоне 65–70 градусов, согласно санитарным нормам.

Он напомнил, что эта услуга одна из наиболее затратных, и некачественное предоставление ведёт к потере денег, особенно если в квартире установлены счётчики, сообщают РИА Новости.

Жильцу необходимо написать заявление в управляющую организацию, устного обращения будет недостаточно. В документе указывается требование провести замеры температуры воды и пересчитать размер платежей.

Далее предстоит дождаться специалиста управляющей компании. Он должен прийти в квартиру, зафиксировать результаты измерений и оформить соответствующий акт. Именно этот документ является основанием для последующего пересчёта суммы в квитанции.

Когда акт готов, управляющая организация обязана учесть факт нарушения и уменьшить размер счета. Размер скидки зависит от того, насколько сильным оказалось отклонение температуры от нормы.

Если температура воды превышает 40°C, но ниже санитарных требований, за каждые три градуса снижения от установленного минимума стоимость услуги уменьшается на 1%.

Например, если температура составляет 56 градусов вместо необходимых 65, размер оплаты корректируется на 3% в сторону уменьшения.

В случае, если температура опускается ниже 40°C, вода признаётся уже не горячей, а холодной, и начисление происходит по соответствующему — более низкому — тарифу.

Если управляющая компания игнорирует заявку или затягивает процесс, можно обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию.

Дополнительно можно направить обращение в Роспотребнадзор для дальнейшего рассмотрения вопроса. В случае, когда вышеперечисленные меры не привели к результату, остаётся вариант обращения в суд и инициирования независимой экспертизы.