Мошенники придумали новую ловушку с письмами от «Госуслуг»: просят обновить электронную почту

Жителям Петербурга и Ленинградской области начали приходить сообщения, в которых неизвестные требуют обновить электронную почту на сайте государственных услуг.
Обращение сопровождается фальшивым номером службы поддержки, чтобы вынудить людей самостоятельно позвонить злоумышленникам.
Об этом проинформировали в пресс-службе отдела, следящего за борьбой с незаконным использованием современных коммуникационных технологий при городском управлении внутренних дел.
В таких письмах мошенники подделывают фирменные знаки, указывают имя получателя и сознательно просят не раскрывать никому коды из коротких сообщений.
Преступники рассчитывают войти в доверие к адресату, имитируя официальный стиль. Представители пресс-службы МВД подчеркнули:
«Единственный адрес, с которого может прийти письмо от "Госуслуг", — no-reply@gosuslugi.ru».
Сотрудники полиции советуют проверять подлинность пришедших электронных сообщений и не перезванивать по телефонам, указанным в подозрительных письмах.
