Осторожно, рассол: нарколог назвал тот, от которого 1 января станет только хуже

Опубликовано: 25 декабря 2025 11:30
Global Look Press / Elena Mayorova

Специалисты рассказали, из каких двух ингредиентов можно приготовить утренний напиток.

После праздников многие сталкиваются с неприятными ощущениями и стараются облегчить их, выпивая рассол.

Однако нарколог Антон Масякин всех предостерёг: неверный выбор напитка может усугубить ситуацию. Он подчеркнул, что категорически не рекомендуется пить рассол, куда добавлена уксусная кислота.

По словам специалиста, уксус лишь навредит, поскольку этот компонент участвует в процессе распада алкоголя в человеческом теле. Масякин отметил, что восстановление после праздника следует начинать с возвращения водно-солевого баланса.

В этом поможет именно традиционный рассол на воде и соли, без добавок — такой напиток содержит необходимые минералы для приведения организма в порядок.

Эксперт пояснил:

«Вот раствор, который будет содержать воду и соль, он поможет»,

— отметил нарколог в итнтервью ТАСС.

Помимо этого, утром после застолья обязательно нужен плотный и преимущественно белковый завтрак. Антон Масякин советует выбрать для первой еды после праздника куриную грудку, каши или овощи, приготовленные на пару.

Такое питание поможет организму быстрее вернуться к нормальному состоянию.

Кроме того, специалист напомнил о недопустимости попыток облегчить алкогольный синдром новой дозой спиртного. По его словам, такой подход только усугубит состояние.

Вместо этого следует много пить воды, есть лёгкую еду и прозрачные бульоны — именно так организм лучше справляется с последствиями весёлой ночи.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Город
