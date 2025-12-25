Осторожно, рассол: нарколог назвал тот, от которого 1 января станет только хуже

После праздников многие сталкиваются с неприятными ощущениями и стараются облегчить их, выпивая рассол.
Однако нарколог Антон Масякин всех предостерёг: неверный выбор напитка может усугубить ситуацию. Он подчеркнул, что категорически не рекомендуется пить рассол, куда добавлена уксусная кислота.
По словам специалиста, уксус лишь навредит, поскольку этот компонент участвует в процессе распада алкоголя в человеческом теле. Масякин отметил, что восстановление после праздника следует начинать с возвращения водно-солевого баланса.
В этом поможет именно традиционный рассол на воде и соли, без добавок — такой напиток содержит необходимые минералы для приведения организма в порядок.
Эксперт пояснил:
«Вот раствор, который будет содержать воду и соль, он поможет»,
— отметил нарколог в итнтервью ТАСС.
Помимо этого, утром после застолья обязательно нужен плотный и преимущественно белковый завтрак. Антон Масякин советует выбрать для первой еды после праздника куриную грудку, каши или овощи, приготовленные на пару.
Такое питание поможет организму быстрее вернуться к нормальному состоянию.
Кроме того, специалист напомнил о недопустимости попыток облегчить алкогольный синдром новой дозой спиртного. По его словам, такой подход только усугубит состояние.
Вместо этого следует много пить воды, есть лёгкую еду и прозрачные бульоны — именно так организм лучше справляется с последствиями весёлой ночи.
