«Острый случай в Петербургском автобусе: как одна дама устроила пассажиру перцовый душ»
«Острый случай в Петербургском автобусе: как одна дама устроила пассажиру перцовый душ»

Опубликовано: 17 января 2026 22:27
Шестнадцатого января в полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о происшествии, случившемся на остановке городского автобуса № 171, расположенной на пересечении Байконурской и Парашютной улиц. По данным пресс-службы городского управления внутренних дел, неизвестная на тот момент женщина применила перцовый баллончик против мужчины в результате возникшей ссоры в салоне транспорта. Инцидент привлек внимание очевидцев, которые сообщили о случившемся в экстренные службы.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место и задержали 40-летнюю безработную женщину. Установлено, что она воспользовалась газовым баллончиком во время конфликта с другим пассажиром. Предмет, содержавший перцовый газ, изъят сотрудниками полиции.

Женщину доставили в отделение полиции, где в отношении неё составлен административный протокол по статье, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство. Пострадавшему мужчине в возрасте 52 лет была оказана медицинская помощь, после чего он получил рекомендации по амбулаторному лечению и написал заявление о случившемся.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту. О новых подробностях правоохранительные органы сообщат дополнительно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
