Свет, камера, деньги: сколько зарабатывают фотографы в Петербурге

Опубликовано: 5 сентября 2025 10:02
фотограф
globallookpress/ Belkin Alexey

Профессия фотографа в Санкт-Петербурге может быть не только творческой, но и весьма прибыльной.

Средний заработок специалистов составляет 3-5 тысяч рублей в час, а за сложные проекты гонорары достигают 80-100 тысяч рублей.

Диапазон доходов

Гонорар напрямую зависит от уровня и опыта фотографа, а также от типа съемки.

“Сложные проекты могут стоить 6,5-8 тыс. рублей в час”,— отмечает кандидат экономических наук Линда Рыжих в беседе с "ДП".

Важную роль играют и дополнительные услуги: обработка снимков, аренда студии, выезд за город.

Конкуренция и поиск клиентов

В сфере высокая конкуренция из-за большого количества начинающих специалистов, предлагающих низкие цены.

На популярных платформах размещено около 19 тысяч резюме фотографов, при этом вакансий в разы меньше.

Автор:
Ксения Пронина
Город
