Свет, камера, деньги: сколько зарабатывают фотографы в Петербурге

Средний заработок специалистов составляет 3-5 тысяч рублей в час, а за сложные проекты гонорары достигают 80-100 тысяч рублей.
Диапазон доходов
Гонорар напрямую зависит от уровня и опыта фотографа, а также от типа съемки.
“Сложные проекты могут стоить 6,5-8 тыс. рублей в час”,— отмечает кандидат экономических наук Линда Рыжих в беседе с "ДП".
Важную роль играют и дополнительные услуги: обработка снимков, аренда студии, выезд за город.
Конкуренция и поиск клиентов
В сфере высокая конкуренция из-за большого количества начинающих специалистов, предлагающих низкие цены.
На популярных платформах размещено около 19 тысяч резюме фотографов, при этом вакансий в разы меньше.